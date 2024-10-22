Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков на 2,8 миллиарда гривен

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Что выставили на продажу

«На этой неделе (21−25 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,78 млрд грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 2,69 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам, на 85 млн грн — объекты недвижимости, земельные участки и другие основные средства, на 3 млн грн — дебиторская задолженность и на 32,2 тыс. грн — ценные бумаги

Больше активов выставлено от АО «Банк «Финансы и Кредит» — права требования по кредитам на сумму 2,37 млрд гривен.