НКЦБФР провела первый криптоворкшоп, Stripe купила криптостартап Bridge: что нового на рынке

Stripe купила криптостартап Bridge за $1,1 млрд

Финтех-компания Stripe завершила сделку по покупке поставщика платежной инфраструктуры Bridge на сумму $1,1 млрд. Об этом заявил основатель портала Techcrunch Майкл Аррингтон.

Ранее Forbes писал, что несколько источников назвали сумму сделки около $1 млрд.

В тот момент соглашение якобы находилось на этапе обсуждения. Одним из препятствий был вопрос компенсации соучредителям Bridge Зака Абрамса и Шону Ю.

В конце августа 2024 года стартап привлек $58 млн. Тогда оценка компании составляла $200 млн. Если соглашение подтвердится, это ознаменует значительный рост стоимости проекта за очень короткий срок.

По данным Forbes, покупка стартапа может стать для Stripe величайшим соглашением в истории.

Stripe приостановила обработку криптотранзакций в 2018 году, но вернулась на рынок в апреле 2024 года.

Bridge, со своей стороны, является поставщиком инфраструктуры для приема платежей в стэйблкоинах. В Forbes предположили, что покупка этой фирмы позволит Stripe «углубиться в этот сектор».

Японский политик предложил установить налог на криптовалюты в размере 20%

Лидер демократической партии Японии Юичиро Тамаки предложил установить налог на криптовалюты в размере 20%.

«Вместо того, чтобы облагать налогом криптоактивы как иной доход, они будут облагаться налогом по ставке 20% по отдельной декларации, а также применен перенос убытков на три года», — заявил Тамаки.

Кроме того, политик призвал:

не вводить налог на обмен криптовалют;

увеличить кредитное плечо на рынке с 2x до 10x;

внедрить криптовалютные ETF.

Также Тамаки предложил конвертировать японскую иену в электронную валюту. По его словам, «местные органы власти будут способствовать выпуску цифровых местных валют, способствующих оживлению экономики».

Политик добавил, что такие меры следует принять с целью развития Web3-экономики.

95% биткоин-ходлеров находятся в зоне прибыли

95% адресов, взаимодействующих с биткоином, находятся в зоне прибыли. Об этом заявили эксперты IntoTheBlock.

По их данным, еще 3% находятся в точке безубыточности, 2% — «в минусе». По данным портала, первая категория инвесторов уложилась в биткоин, когда курс был в пределах от $67 660 до $69 819, вторая — от $69 820 до $72 500.

Эксперты отметили, что такое положение дел является мощным «бычьим» импульсом. В то же время, он может свидетельствовать о «перегреве» рынка, за которым последует спад.

НКЦБФР провела первый криптоворкшоп

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провела первый криптовалютный воркшоп по теме, стоит ли участникам этого сектора бояться регламента MiCA. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Среди участников присутствовали юристы, представители сервисов и трейдеров рынка, обсудившие вместе с регулятором вопросы:

Как и когда НКЦБФР планирует интегрировать положения MiCAR в законодательство Украины?

Проблемы, с которыми сталкивается регулятор в процессе такой интеграции,

Зоны, где регулятор нуждается в экспертной помощи рынка.

Во время вступительного слова Юрий Бойко, член Комиссии, рассказал об истории написания законопроекта, о работе Комиссии в Комитете ВРУ, объяснил почему регулятор избрал MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) за основу для запуска рынка. Также особо отметил сотрудничество НКЦБФР с НБУ в рамках меморандума с МВФ.

«Мы все стараемся избежать ситуаций, когда кто-то продолжает работать в серой зоне. Поэтому активно работаем над созданием ясных и прозрачных правил для всех участников рынка», — отметил Юрий Бойко.

Регулятор презентовал участникам законопроект, который можно условно назвать украинским аналогом MiCA, и особо акцентировал внимание на его налоговой части.

Комиссия планирует проводить подобные встречи регулярно. Следующий Crypto Workshop состоится 8 ноября, во время которого представители рынка представят свои предложения и видения работы рынка виртуальных активов в Украине.