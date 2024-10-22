Курс валют на 22 октября: доллар в банках подорожал

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,57 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,56, евро — 45,20−45,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,34−41,36 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,76−44,76 грн/евро.

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