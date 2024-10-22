За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 681580 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 октября: 1350 российских оккупантов, 8 танков и 71 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 681580 (+1350) человек,
- танков — 9079 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 18199 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 19623 (+34) ед,
- РСЗО — 1234 (+2) ед,
- средства ПВО — 981 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17404 (+71),
- крылатые ракеты — 2625 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27111 (+77) ед,
- специальная техника — 3499 (+20)
Источник: Минфин
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