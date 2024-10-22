Американцы сократили праздничные поездки из-за продолжающейся инфляции

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2024, 9:58 Читати українською

Американцы сократили праздничные поездки из-за продолжающейся инфляции

Путешественники из США сократили поездки в отпуск из-за продолжающейся инфляции, сообщает Bloomberg.

Путешественники из США сократили поездки в отпуск из-за продолжающейся инфляции, сообщает Bloomberg.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Потребители в США планируют более короткие поездки на зимние каникулы и бронируют более дешевое жилье. Это свидетельствует о том, что годы инфляции продолжают сказываться на семейном бюджете.

Согласно результатам опроса, опубликованного в понедельник, 21 октября, сайтом личных финансов Bankrate, среди семей, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год, 86% заявили, что изменят свои обычные планы на отпуск в этом году.

Согласно сентябрьскому опросу примерно 2500 взрослых американцев, более трех четвертей из тех, кто зарабатывает 100 000 долларов и более, делают то же самое.

Темпы инфляции замедлились, но многолетний рост цен негативно сказывается на бюджетах туристических компаний, отмечает Bankrate. Примерно четверо из пяти путешественников заявили, что планируют внести изменения, чтобы сократить расходы, по сравнению с 77% в прошлом году.

Что с инфляцией

Инфляция в США упала до 2,4% в сентябре, поскольку Федеральная резервная система снова рассматривает возможность снижения процентных ставок на следующем заседании в ноябре.

Показатель оказался ниже августовского роста на 2,5% в годовом измерении, но выше ожиданий экономистов на уровне 2,3%.

Последний отчет об индексе потребительских цен, последний перед президентскими выборами 5 ноября, ознаменовал шестой месяц подряд, когда годовые темпы роста снижаются.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
22 октября 2024, 10:05
#
Жахливий заголовок. Всі сучасні економіки інфляційні. Норма інфляції в «спокійні роки» — 2%. Їздять вони меньше не через інфляцію, що триває. А через втрату купівельної спроможності своїх зарплат через високий рівень інфляції в минулі роки.
+
0
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 10:46
#
Злий Інвестор

Можливо також, додатково до озвученого вами, як варіант, в цей же кошик небажання американців кататися кудись, можна додати нещодавній ураган, котрий ну не сильно сприяє бажанню кататися десь
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами