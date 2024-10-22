Американцы сократили праздничные поездки из-за продолжающейся инфляции

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Что известно

Потребители в США планируют более короткие поездки на зимние каникулы и бронируют более дешевое жилье. Это свидетельствует о том, что годы инфляции продолжают сказываться на семейном бюджете.

Согласно результатам опроса, опубликованного в понедельник, 21 октября, сайтом личных финансов Bankrate, среди семей, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год, 86% заявили, что изменят свои обычные планы на отпуск в этом году.

Согласно сентябрьскому опросу примерно 2500 взрослых американцев, более трех четвертей из тех, кто зарабатывает 100 000 долларов и более, делают то же самое.

Темпы инфляции замедлились, но многолетний рост цен негативно сказывается на бюджетах туристических компаний, отмечает Bankrate. Примерно четверо из пяти путешественников заявили, что планируют внести изменения, чтобы сократить расходы, по сравнению с 77% в прошлом году.

Что с инфляцией

Инфляция в США упала до 2,4% в сентябре, поскольку Федеральная резервная система снова рассматривает возможность снижения процентных ставок на следующем заседании в ноябре.

Показатель оказался ниже августовского роста на 2,5% в годовом измерении, но выше ожиданий экономистов на уровне 2,3%.

Последний отчет об индексе потребительских цен, последний перед президентскими выборами 5 ноября, ознаменовал шестой месяц подряд, когда годовые темпы роста снижаются.