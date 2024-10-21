Кредиторы банков-банкротов получили в этом году 1,9 млрд грн

В течение января — сентября 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил кредиторам находящихся в процессе ликвидации банков 1,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

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Из этой суммы 81,4 млн. грн. получили кредиторы четвертой очереди, среди которых физические лица и ФЛП, превышающие гарантированную сумму компенсации. Кредиторам седьмой очереди, которые являются юридическими лицами, но не связаны с банками, было направлено 576,2 млн. грн. Остальные средства распределились между кредиторами других очередей.

Более 1 млрд. грн. из общей суммы за три квартала 2024 года было использовано для удовлетворения требований третьей очереди, включающей покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.