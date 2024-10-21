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21 октября 2024, 18:25 Читати українською

Акции атомных энергетических компаний выросли до рекорда

Акции атомных энергетических компаний выросли на этой неделе до рекордных максимумов после того, как Amazon и Google заключили знаковые соглашения о поставках электроэнергии, стимулируя усилия по развертыванию первых малых модульных реакторов в США. Об этом сообщает Financial Times.

Акции атомных энергетических компаний выросли на этой неделе до рекордных максимумов после того, как Amazon и Google заключили знаковые соглашения о поставках электроэнергии, стимулируя усилия по развертыванию первых малых модульных реакторов в США.

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Рост цен на акции

Цены на акции американских разработчиков ММР Oklo Inc и NuScale Power выросли на 99% и 37% соответственно после того, как конкуренты X-energy и Kairos Power, два частных разработчика ММР, объявили о заключении соглашений о финансировании.

Акции Cameco, Oklo, NuScale, Constellation Energy и BWX Technologies торговались на рекордно высоких уровнях в течение недели 14−20 октября.

В этом году акции производителя урана Cameco выросли на 38%, в то время как акции поставщика ядерных компонентов BWX Technologies подскочили на 65%.

Инвестиции Amazon и Google

Решения Amazon и Google инвестировать в малые реакторы отражает их потребность в надежном, экономически эффективном и чистом источнике электроэнергии для питания новой волны центров обработки данных с искусственным интеллектом.

Заключенные соглашения поддерживают развертывание до десятка реакторов нового поколения для обеспечения низкоуглеродистой электроэнергией энергоемких центров обработки данных искусственного интеллекта Amazon и Google.

Инвесторы расценили эти заявления как свидетельство того, что ядерный ренессанс набирает обороты после спада после аварии на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году.

Распространение центров обработки данных стимулирует исторический рост спроса на электроэнергию в США, взрывая усилия по уменьшению зависимости от ископаемого топлива и декарбонизации.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
21 октября 2024, 18:37
#
В принципі, світу давно пора було зосереджувати свою «економічну увагу» на атомній енергетиці
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