К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро подорожало на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 21 октября: евро и доллар подорожали на межбанке
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Открытие 21 октября
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Закрытие 21 октября
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Изменения
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41,21/41,24
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41,34/41,36
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13 /12
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44,74/44,76
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44,85/44,86
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11/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,50 грн. Евро покупают за 44,75 грн., а продают за 45,29 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,55, евро — 45,20−45,35 грн.
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Источник: Минфин
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