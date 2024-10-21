Apple значительно отстает от конкурентов в развитии ИИ — мнение

Сотрудники Apple озабочены тем, что их разработки в области искусственного интеллекта значительно отстают от лидеров рынка. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно внутренним исследованиям, ChatGPT превосходит Siri по точности ответов и широте знаний. Эти результаты подтверждают опасения работников. Однако эксперты считают, что Apple имеет все шансы изменить ситуацию благодаря своим масштабным ресурсам и возможности быстро интегрировать новые технологии в свои устройства.

«Однако, Apple трудно вычеркнуть из виду. У компании есть узнаваемый бренд, почти безграничные ресурсы, а также история успеха. В какой-то момент Apple либо разработает, либо приобретет свой искусственный интеллект», — пишет издание.

В сентябре Apple представила свой долгожданный iPhone 16 и анонсировала программное обеспечение с искусственным интеллектом. Apple Intelligence используется для усовершенствования Siri, а также для улучшения таких функций, как понимание и идентификация объектов, снятых камерой телефона.