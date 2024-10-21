Американская компания Perplexity AI, создающая диалоговую поисковую систему с использованием искусственного интеллекта (ИИ), планирует привлечь новое финансирование, что может повысить ее оценку до $8 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
Поисковик Perplexity планирует привлечь миллиард долларов инвестиций
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Perplexity договаривается о привлечении от $500 млн до $1 млрд, что оценит компанию в $8 млрд.
Среди спонсоров Perplexity — производитель ШИ-чипов Nvidia, основатель Amazon Джефф Безос и несколько известных имен по индустрии ИИ, таких как соучредитель OpenAI Андрей Карпати и главный ученый Meta Ян Лекун.
Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Perplexity закрыла раунд сбора средств на $250 млн, в котором принял участие SoftBank's Vision Fund 2. Это утроило ее оценку до 3 млрд долл. Компания привлекала средства в январе и апреле этого года.
Источник: Минфин
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