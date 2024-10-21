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21 октября 2024, 13:26 Читати українською

На сегодняшний день убытки украинским экосистемам оцениваются в $65 миллиардов — Шмыгаль

Нынешний ущерб украинским экосистемам оценивается в $65 миллиардов. Треть украинских лесов уже пострадала от войны. 20% природоохранных территорий пострадали от войны. Из-за войны под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым владеет Украина. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нынешний ущерб украинским экосистемам оценивается в $65 миллиардов.
Фото: kmu.gov.ua

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Ущерб

Кроме того, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уничтожено около 10 тысяч гектаров водно-болотных угодий международного значения в Украине. Около четверти территории Украины заминированы, что также наносит значительный ущерб.

«Сколько лет понадобится для преодоления последствий? Во Франции после окончания Первой мировой войны 106 лет назад было определено 1200 квадратных километров как загрязненные в результате боевых действий. И по сей день любая деятельность, включая выпас скота, там запрещена. В Украине потенциально загрязненная минами и снарядами территория составляет около 140 тысяч квадратных километров. То есть, украинский масштаб в десятки и десятки раз больше», — отметил премьер-министр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
21 октября 2024, 13:44
#
«На сьогодні збитки українським екосистемам оцінюються в $65 мільярдів — Шмигаль»

Нехай шмига скаже, які збитки українцям завдали Верховна зрада України, Кабінет казнокрадів України та Офіс ким чен зе, своїми потужними тендерами на кштал овочерізочка, дубові двері та барабани по мільйону гривень в бомбосховища під час війни, та своїми незламними стадіонами в Луцьках, дорогами, телемарафонами, кешбеками, 500 мільйонами на пінгвінів, замість протезування своїх солдат, 42 мільярдами на потужну та незламну прикордонну службу, котра «доблєсно» охороняє західні кордони України, щоб холопи не тікали з панства.
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0
potator
potator
21 октября 2024, 14:11
#
У Курского вокзала стою я молодой. подайте Христа ради червонец золотой…
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