На сегодняшний день убытки украинским экосистемам оцениваются в $65 миллиардов — Шмыгаль

Нынешний ущерб украинским экосистемам оценивается в $65 миллиардов. Треть украинских лесов уже пострадала от войны. 20% природоохранных территорий пострадали от войны. Из-за войны под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым владеет Украина. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Ущерб

Кроме того, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уничтожено около 10 тысяч гектаров водно-болотных угодий международного значения в Украине. Около четверти территории Украины заминированы, что также наносит значительный ущерб.

«Сколько лет понадобится для преодоления последствий? Во Франции после окончания Первой мировой войны 106 лет назад было определено 1200 квадратных километров как загрязненные в результате боевых действий. И по сей день любая деятельность, включая выпас скота, там запрещена. В Украине потенциально загрязненная минами и снарядами территория составляет около 140 тысяч квадратных километров. То есть, украинский масштаб в десятки и десятки раз больше», — отметил премьер-министр.