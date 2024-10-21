Инвестиции Morgan Stanley в cпотовые биткоин-ETF достигли $272 млн

Объем инвестиций Morgan Stanley в спотовые биткоин -ETF превысил $272 млн, что эквивалентно 0,02% от AUM банка в $1,2 трлн. Об этом пишет Forklog.

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Что известно

Инвестиционный банк наблюдает значительный интерес к продуктам со стороны клиентов после их одобрения SEC. Morgan Stanley открыл доступ к биржевым продуктам в августе этого года.

Совокупные поступления в BTC-ETF с начала торгов в январе возросли до $20,7 млрд.

17 октября приток составил $470,5 млн, за последние пять дней — $2,11 млрд.

Руководитель отдела глобальных исследований Morgan Stanley выделил акции биткоин-майнеров как перспективное направление инвестиций.