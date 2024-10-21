Федеральный резервный банк США предложил запретить или обложить налогом биткоин

Федеральный резервный банк в Миннеаполисе опубликовал статью о перманентном первоначальном дефиците. В организации отметили, что биткоин является препятствием для его эффективной реализации, предложив запретить или обложить актив налогом, пишет Incrypted.

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Отметим, перманентный первичный дефицит — постоянное поддержание чистого превышения расходов бюджета над доходами.

По данным USA Debt Cloc, госдолг США составляет $35,77 трлн, что повышает привлекательность инвестиций в казначейские облигации (T-bonds). Первоначальный дефицит при этом составляет около $2 трлн.

«В экономике с неполными рынками и потребителями, которые в достаточной степени не подвержены риску, мы показываем, что правительство может уникально реализовать постоянный первичный дефицит, используя номинальный долг и непрерывные цепи Маркова для поддержания первоначального дефицита и выплат держателям долга», — говорится в статьи Федерального резервного банка

Однако, по мнению экспертов, такой подход не работает при наличии «безрисковых ценных бумаг», к которым относится, в частности, биткоин. Это приводит к формированию «ловушки сбалансированного бюджета».

Она делает неэффективной политику поддержания постоянного первоначального дефицита, заставляя правительство балансировать бюджет, отмечено в статье.

«Юридический запрет на биткоины может возобновить уникальную реализацию постоянного первичного дефицита, как и налог на биткоины по определенной ставке», — говорится в документе.

По мнению авторов, биткоин относится к категории частных активов, которые могут привести к появлению так называемого пузыря. Это создает определенные сложности, в частности, в разрезе экономического прогнозирования.

При этом налогообложение должно быть «достаточно большим», чтобы избежать прямого запрета.