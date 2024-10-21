Федеральный резервный банк в Миннеаполисе опубликовал статью о перманентном первоначальном дефиците. В организации отметили, что биткоин является препятствием для его эффективной реализации, предложив запретить или обложить актив налогом, пишет Incrypted.
Федеральный резервный банк США предложил запретить или обложить налогом биткоин
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Отметим, перманентный первичный дефицит — постоянное поддержание чистого превышения расходов бюджета над доходами.
По данным USA Debt Cloc, госдолг США составляет $35,77 трлн, что повышает привлекательность инвестиций в казначейские облигации (T-bonds). Первоначальный дефицит при этом составляет около $2 трлн.
«В экономике с неполными рынками и потребителями, которые в достаточной степени не подвержены риску, мы показываем, что правительство может уникально реализовать постоянный первичный дефицит, используя номинальный долг и непрерывные цепи Маркова для поддержания первоначального дефицита и выплат держателям долга», — говорится в статьи Федерального резервного банка
Однако, по мнению экспертов, такой подход не работает при наличии «безрисковых ценных бумаг», к которым относится, в частности, биткоин. Это приводит к формированию «ловушки сбалансированного бюджета».
Она делает неэффективной политику поддержания постоянного первоначального дефицита, заставляя правительство балансировать бюджет, отмечено в статье.
«Юридический запрет на биткоины может возобновить уникальную реализацию постоянного первичного дефицита, как и налог на биткоины по определенной ставке», — говорится в документе.
По мнению авторов, биткоин относится к категории частных активов, которые могут привести к появлению так называемого пузыря. Это создает определенные сложности, в частности, в разрезе экономического прогнозирования.
При этом налогообложение должно быть «достаточно большим», чтобы избежать прямого запрета.
Комментарии - 4
А це говорить лише про те, що біткоін сколихнув сучасну економічну систему і гіганти на кшталт США не задоволені тим, що люди отримали більше свободи, ніж хоче влада)
Одне питання, а як вони зібралися «заборонити» біткоін? простіше було б «заборонити» кисень
Бо якби люди купували, купують і будуть купувати крипту, при цьому обмінювати все можна як на безлічі бірж, так і перекидати крипту з гаманця на гаманець, про обмінники і криптомати взагалі мовчу. Типу, людям достатньо переказувати крипту в криптографічному світі, а в реальному скидати один одному гроші на картку/в дуже крайньому випадку передається готівка в реалі, якби все, це так само, як забороняти яндекс в Україні, кому треба — той вмикає впн і шукає що потрібно, а тут крипта, в котру мільйони, якщо не мільярди, вкладають свої гроші, як ти її заборониш 0)0)0)