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21 октября 2024, 12:22 Читати українською

Федеральный резервный банк США предложил запретить или обложить налогом биткоин

Федеральный резервный банк в Миннеаполисе опубликовал статью о перманентном первоначальном дефиците. В организации отметили, что биткоин является препятствием для его эффективной реализации, предложив запретить или обложить актив налогом, пишет Incrypted.

Федеральный резервный банк в Миннеаполисе опубликовал статью о перманентном первоначальном дефиците.
Фото: depositphotos

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Отметим, перманентный первичный дефицит — постоянное поддержание чистого превышения расходов бюджета над доходами.

По данным USA Debt Cloc, госдолг США составляет $35,77 трлн, что повышает привлекательность инвестиций в казначейские облигации (T-bonds). Первоначальный дефицит при этом составляет около $2 трлн.

«В экономике с неполными рынками и потребителями, которые в достаточной степени не подвержены риску, мы показываем, что правительство может уникально реализовать постоянный первичный дефицит, используя номинальный долг и непрерывные цепи Маркова для поддержания первоначального дефицита и выплат держателям долга», — говорится в статьи Федерального резервного банка

Однако, по мнению экспертов, такой подход не работает при наличии «безрисковых ценных бумаг», к которым относится, в частности, биткоин. Это приводит к формированию «ловушки сбалансированного бюджета».

Она делает неэффективной политику поддержания постоянного первоначального дефицита, заставляя правительство балансировать бюджет, отмечено в статье.

«Юридический запрет на биткоины может возобновить уникальную реализацию постоянного первичного дефицита, как и налог на биткоины по определенной ставке», — говорится в документе.

По мнению авторов, биткоин относится к категории частных активов, которые могут привести к появлению так называемого пузыря. Это создает определенные сложности, в частности, в разрезе экономического прогнозирования.

При этом налогообложение должно быть «достаточно большим», чтобы избежать прямого запрета.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 октября 2024, 12:39
#
А я пропоную заборонити федеральний резервний банк. Впевнений, американці вздихнуть з полегшенням.
+
+15
AlexeyFinance
AlexeyFinance
21 октября 2024, 15:02
#
Если вы это предлагаете, то вы мало что понимаете о работе финансовой системы в целом
+
0
Я_ __
Я_ __
21 октября 2024, 13:35
#
Якщо коротко і по суті, то США занепокоєні тим, що біткоін складає конкуренцію трежерам США, і тим фактом, що вони не здатні контролювати біткоін і оподатковувати його

А це говорить лише про те, що біткоін сколихнув сучасну економічну систему і гіганти на кшталт США не задоволені тим, що люди отримали більше свободи, ніж хоче влада)

Одне питання, а як вони зібралися «заборонити» біткоін? простіше було б «заборонити» кисень
Бо якби люди купували, купують і будуть купувати крипту, при цьому обмінювати все можна як на безлічі бірж, так і перекидати крипту з гаманця на гаманець, про обмінники і криптомати взагалі мовчу. Типу, людям достатньо переказувати крипту в криптографічному світі, а в реальному скидати один одному гроші на картку/в дуже крайньому випадку передається готівка в реалі, якби все, це так само, як забороняти яндекс в Україні, кому треба — той вмикає впн і шукає що потрібно, а тут крипта, в котру мільйони, якщо не мільярди, вкладають свої гроші, як ти її заборониш 0)0)0)
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
21 октября 2024, 13:54
#
Якби крипта була така незалежна і всюдисуща її б не колихало від вздоха дєда з фед. резерва :)
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