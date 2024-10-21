Доля российских клиентов в кипрских банках сократилась почти вдвое

Доля российских клиентов в кипрских банках через год после начала полномасштабной войны сократилась почти вдвое — до 0,35%. Об этом пишет Associated Press.

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Российские депозиты за год полномасштабной войны упали с 2,21% до 1,53% общего объема банковских вкладов.

За этот же период количество клиентов кипрских банков из россии и Украины сократилось более чем на 13 000, количество счетов — на 35 000, что привело к потерям в 2 млрд евро ($2,17 млрд). Этот спад связан с санкциями, введенными ООН, ЕС, США и Великобританией против россии.

Кипрские банки стремятся продемонстрировать устойчивый, десятилетний уход от небрежной практики надзора, привлекавшей теневых вкладчиков, в том числе состоятельных российских олигархов.

Такая политика Кипра вызвана, в частности, финансовым кризисом 2013 года, который поставил страну на грань банкротства.

Количество клиентов

В результате с 2014 по 2023 год количество российских и украинских клиентов в кипрских банках сократилось на 90% и 61% соответственно. Депозиты россиян и украинцев за тот же период сократились на 83% и 71% соответственно.

В общей сложности кипрские банки прекратили деловые отношения с более чем 72 000 клиентов и закрыли почти 161 000 счетов в период с 2014 по 2023 год на общую сумму почти 42 млрд евро ($45,5 млрд).