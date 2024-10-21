Курс валют на 21 октября: в банках евро подешевел на 5 копеек, а доллар прибавил 5 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже прибавил 3 копейки. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,28 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,50, евро — 45,20−45,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,21−41,24 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,74−44,76 грн/евро.

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