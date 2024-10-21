651 дело в отношении людей-банкротов открыто в Украине в этом году. С начала лета дел увеличилось почти в 2 раза. Об этом говорится в данных Опендатабот.
В Украине почти в 2 раза увеличилось количество людей-банкротов за последние четыре месяца
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Банкротств стало больше
Уже открыто больше дел о банкротстве украинцев, чем за весь прошлый год: тогда рассматривалось 575 таких дел.
Какой возраст банкротов
Чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди от 25 до 45 лет — это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходится на лиц старше 45 лет.
51% банкротов — женщины, еще 48% приходится на мужчин.
Где больше всего банкротов
Больше банкротов в столице: 95 дел или 15% от общего количества. Киевщина: 58 или 9%. Замыкает топ Днепропетровщина с 53 делами — это 8% от общего количества.
Напомним
Верховная Рада разрешила гражданам становиться банкротами еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работать уже в 2019 году. С тех пор человек, попавший в затруднительное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.
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