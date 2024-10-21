Пекинская фондовая биржа поможет небольшим технокомпаниям провести листинг

Пекинская фондовая биржа поможет малым и средним технологическим компаниям с обучением и доступом к финансированию, чтобы они могли получить листинг на бирже. Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Действия биржи являются частью усилий правительства КНР в рамках планов по стимулированию инноваций.

По ее словам, план действий поможет малым и средним предприятиям, не прибыльным, но имеющим потенциал, получить финансирование от банков и рыночных институтов, а также обеспечит обучение и поддержку.

Пекинская биржа также будет поощрять котируемые на бирже компании, а также новые малые и средние предприятия осуществлять слияния и поглощения и повышать уровень листинга с помощью таких инструментов, как обычные акции, привилегированные акции и конвертируемые облигации.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу