Спрос на дизельные авто падает. Какие модели выбирали украинцы в сентябре

В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом. Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+16%) и около 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за границы (-34%), сообщает Укравтопром.