Спрос на дизельные авто падает. Какие модели выбирали украинцы в сентябре

В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом. Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+16%) и около 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за границы (-34%), сообщает Укравтопром.
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Авторынок дизельных авто
Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре 2023 г. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст — 10,4 года. .
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек
- RENAULT Duster — 406 ед;
- TOYOTA Hilux — 148 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 100 ед;
- SKODA Kodiaq — 81 ед;
- MITSUBISHI L200 — 69 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
- RENAULT Megane — 413 ед.;
- SKODA Octavia — 324 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat — 279 ед.;
- NISSAN Qashqai — 226 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 169 ед.
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Источник: Минфин
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