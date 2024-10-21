За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 680230 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 октября: 1710 российских оккупантов, 24 танка и 46 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 680230 (+1710) человек,
- танков / tanks — 9071 (+24) ед,
- боевых бронированных машин — 18175 (+64) ед,
- артиллерийских систем — 19589 (+24) ед,
- РСЗО — 1232 (+0) ед,
- средства ПВО — 979 (+1) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17333 (+46),
- крылатые ракеты — 2624 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27034 (+47) ед,
- специальная техника — 3479 (+3)
Источник: Минфин
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