McKinsey: чистая прибыль публичных банков достигла $1,15 трлн в 2023 году

Чистая прибыль банков, чьи бумаги торгуются на биржах, составила $1,15 трлн в 2023 году, следует из отчета «Global Banking Annual Review» консалтинговой компании McKinsey&Company. По этому показателю индустрия стала лидером — на нее пришлось 24% прибыли публичных компаний.

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Выручка банковского сектора

Как отметила McKinsey, 2022 и 2023 годы были лучшими для банковского сектора со времен мирового финансового кризиса 2007−2009 годов.

Выручка в 2023 году составила $7 трлн, рентабельность материального капитала (ROTE) выросла на 0,2%, до 11,7%.

Чистая прибыль банков, $1,15 трлн, почти вдвое превысила результат энергетического сектора, который в 2023 году занял вторую строчку по показателям в $663 млрд.

Успешные и неуспешные банки

По оценкам McKinsey, лишь от 14% публичных банков инвесторы ждут высокие результаты.

Доля банков, которые привлекают инвесторов, сильно различается по регионам. Лидер — Канада и США, где 21% кредитных организаций соответствуют критериям McKinsey.

В развивающихся странах Азии их 14%, немного меньше в Африке и Ближнем Востоке — 11%. Меньше всего доля банков с высокими мультипликаторами P/B и P/E в Европе — лишь 5%.

При этом концентрация на глобальном банковском рынке значительно меньше, чем в остальных отраслях.

Так, в 2023 году 80% экономической прибыли (economic-profit, EP) в отрасли пришлось на 14% банков. Это почти в пять раз выше среднего показателя по всем другим секторам, где заработок был сконцентрирован в руках нескольких игроков. Более того, за десять лет концентрация ослабла — в 2013 году 80% экономической прибыли получили 11% кредитных организаций.