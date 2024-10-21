Trustee Plus завоевала 66,6% рынка криптокарт — исследование

На днях в Украине независимые криптоэксперты провели два исследования, чтобы изучить положение дел в мире криптовалют. Они оценили использование цифровых активов и исследовали, сколько украинцы зарабатывают на аирдропах.

Согласно данным, криптокошельком Trustee Plus пользуется 29% опрошенных, а платежной картой компании более 60%. Кроме этого, выяснилось, что бесплатное распределение токенов приобрело огромную популярность среди украинцев.

Первое исследование было проведено журналистами MNBC. Они проанализировали отношение пользователей к криптовалютам, компаний, услугами которых те пользуются, а также цифровые активы, хранящиеся на их счетах. Лидерами среди криптокошельков стали Metamask, Trust и Trustee Plus.

При этом, последний стремительно завоевывает рынок, становясь выбором номер один для многих украинцев. Также Trustee Plus удерживает доминирующую долю на сегменте криптовалютных карт с показателем в 66,6%, в то время, как ближайший конкурент имеет лишь 3,1%.

«Опубликованное исследование подтверждает, что украинцы высоко оценивают Trustee Plus, как криптокошелек и платежную карту. Мы стараемся обеспечить пользователей гибкими и универсальными решениями для работы с цифровыми активами, что и способствует широкому внедрению наших продуктов», — отметил CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Второе исследование, проведенное изданием Incrypted, показало, что 19% респондентов заработали более $5000 на аирдропах. Средний доход от таких раздач достиг $7927. Это в 15 раз превышает среднюю зарплату в Украине, которая в 2024 году составляет 21 500 грн, что свидетельствует о высоком финансовом потенциале криптовалютных аирдропов.

Учитывая восходящую популярность этого сегмента среди криптоэнтузиастов, редакция Incrypted анонсировала запуск обучающего курса «Аирдропы: от 0 до первого результата».

Также аналитики выделили самые популярные активы среди украинцев. В тройку лидеров ворвались Ethereum, USDT и биткоин. Кстати, Trustee Plus предлагает возможность легко провести вывод биткоина на карту благодаря специальной функции в криптокошельке.

Кроме того, на конференции N Crypto Awards, состоявшейся в октябре, Trustee Plus получила звание «Лучший криптостартап 2024», подтвердив свой статус одного из ведущих Web3-проектов в Украине.