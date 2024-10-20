Кабмин утвердил перечень энергооборудования, на которое не распространяется пошлина и НДС

Кабинет министров принял постановление, которым утвержден разработанный Министерством энергетики перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС и ввозной пошлины в случае ввоза в Украину в рамках соглашений, финансирование по которым осуществляет Фонд поддержки энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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К таким товарам относятся:

нефть и нефтепродукты,

гидравлические турбины,

различные насосы,

двигатели и генераторы,

электрогенераторные установки,

трансформаторы,

аккумуляторы,

электрическое оборудование,

электрическая аппаратура,

транспортные средства, в том числе грузовые автомобили и самоходная техника,

инструменты и другие товары, необходимые восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Также этим документом утвержден разработанный порядок подтверждения операций по ввозу товаров в Украину, что касается сделок, финансируемых за счет Фонда поддержки энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, освобождение от налоговой и таможенной нагрузки на энергетическое оборудование и другие товары, ввозимые за счет донорской помощи, будет способствовать ускорению восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате вражеских атак.

Это поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, поддержать надежное энергоснабжение граждан Украины, бизнеса и объектов критической инфраструктуры.