Кабинет министров принял постановление, которым утвержден разработанный Министерством энергетики перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС и ввозной пошлины в случае ввоза в Украину в рамках соглашений, финансирование по которым осуществляет Фонд поддержки энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Кабмин утвердил перечень энергооборудования, на которое не распространяется пошлина и НДС
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
К таким товарам относятся:
- нефть и нефтепродукты,
- гидравлические турбины,
- различные насосы,
- двигатели и генераторы,
- электрогенераторные установки,
- трансформаторы,
- аккумуляторы,
- электрическое оборудование,
- электрическая аппаратура,
- транспортные средства, в том числе грузовые автомобили и самоходная техника,
- инструменты и другие товары, необходимые восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.
Также этим документом утвержден разработанный порядок подтверждения операций по ввозу товаров в Украину, что касается сделок, финансируемых за счет Фонда поддержки энергетики Украины.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, освобождение от налоговой и таможенной нагрузки на энергетическое оборудование и другие товары, ввозимые за счет донорской помощи, будет способствовать ускорению восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате вражеских атак.
Это поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, поддержать надежное энергоснабжение граждан Украины, бизнеса и объектов критической инфраструктуры.
Комментарии - 1
І яка справа кабміна, якщо є закон ВР про скасування мита і пдв на певний перелік енергетичного обладнаянн?