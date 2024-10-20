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20 октября 2024, 13:14 Читати українською

Кабмин утвердил перечень энергооборудования, на которое не распространяется пошлина и НДС

Кабинет министров принял постановление, которым утвержден разработанный Министерством энергетики перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС и ввозной пошлины в случае ввоза в Украину в рамках соглашений, финансирование по которым осуществляет Фонд поддержки энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Кабинет министров принял постановление, которым утвержден разработанный Министерством энергетики перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС и ввозной пошлины в случае ввоза в Украину в рамках соглашений, финансирование по которым осуществляет Фонд поддержки энергетики.
Фото: AI

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К таким товарам относятся:

  • нефть и нефтепродукты,
  • гидравлические турбины,
  • различные насосы,
  • двигатели и генераторы,
  • электрогенераторные установки,
  • трансформаторы,
  • аккумуляторы,
  • электрическое оборудование,
  • электрическая аппаратура,
  • транспортные средства, в том числе грузовые автомобили и самоходная техника,
  • инструменты и другие товары, необходимые восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Также этим документом утвержден разработанный порядок подтверждения операций по ввозу товаров в Украину, что касается сделок, финансируемых за счет Фонда поддержки энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, освобождение от налоговой и таможенной нагрузки на энергетическое оборудование и другие товары, ввозимые за счет донорской помощи, будет способствовать ускорению восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате вражеских атак.

Это поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, поддержать надежное энергоснабжение граждан Украины, бизнеса и объектов критической инфраструктуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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godvinik
godvinik
20 октября 2024, 13:55
#
О як вчасно, ще зима не почалась.
І яка справа кабміна, якщо є закон ВР про скасування мита і пдв на певний перелік енергетичного обладнаянн?
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