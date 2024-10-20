За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 678 520 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 октября: 1 340 российских оккупантов, 12 танков, 1 ракета и 57 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 678520 (+1340) человек,
- танков — 9047 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 18111 (+39) ед,
- артиллерийских систем — 19565 (+17) ед,
- РСЗО — 1232 (+0) ед,
- средства ПВО — 978 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17287 (+57),
- крылатые ракеты — 2624 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26987 (+41) ед,
- специальная техника — 3476 (+3).
Источник: Минфин
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