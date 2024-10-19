Враг атаковал энергообъекты Украины. В двух областях введены аварийные отключения света

Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате повреждения оборудования введены аварийные отключения в Сумской и Черниговской областях (частично). Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.

В Сумыоблэнерго заявили, что введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.