НБУ за неделю уменьшил продажу валюты на межбанке более чем на $200 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 14 по 18 октября, купил на межбанковском валютном рынке $0,90 млн и продал $675,18 млн. Чистая продажа валюты составила $674,28 млн против $876,78 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.