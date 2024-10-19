Национальный банк в течение недели, с 14 по 18 октября, купил на межбанковском валютном рынке $0,90 млн и продал $675,18 млн. Чистая продажа валюты составила $674,28 млн против $876,78 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю уменьшил продажу валюты на межбанке более чем на $200 миллионов
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $202,5 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $120,72 млн;
- продал $25 668,64 млн;
- чистая продажа валюты составила $25 547,92 млн.
Источник: Минфин
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