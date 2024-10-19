За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 380 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 677,180 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 октября: 1 380 российских оккупантов, 8 танков, 3 ракеты и 78 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 677180 (+1380) человек,
- танков — 9035 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 18072 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 19548 (+15) ед,
- РСЗО — 1232 (+0) ед,
- средства ПВО — 978 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17230 (+78),
- крылатые ракеты — 2623 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26946 (+38) ед,
- специальная техника — 3473 (+25).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии