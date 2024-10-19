МВФ одобрил пересмотр программы с Украиной: вскоре поступит новый транш на $1,1 миллиарда

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд от МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Отмечается, что с новым траншем общий объем выплат по программе EFF для Украины составит $8,7 млрд.

Куда направят средства

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти средства правительство направит на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Он добавил, что Исполнительный совет МВФ также пересмотрел график утверждения следующих траншей для Украины на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше ресурсов.

В Министерстве финансов Украины отметили, что впервые за всю историю сотрудничества Украина успешно прошла пять пересмотров финансовой программы МВФ.

Структурные маяки

Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные до пятого пересмотра, и еще два досрочно. Всего выполнено пять обязательств, а именно:

Разработка методологии оценки эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета.

Принят новый закон о Бюро экономической безопасности.

Определены основные публичные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовлен анализ потенциальных фискальных и квазифискальных расходов.

Приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с лучшими международными практиками. (досрочно)

На основе результатов дорожной карты по разработке процедур управления публичными инвестициями принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами. (досрочно)

В целом, Украина уже выполнила 28 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 19 в фискальном направлении.

Напомним

В государственный бюджет Украины уже поступило 5 траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $7,6 млрд, из которых около $3,1 млрд в 2024 году. В 2024 году программа предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года. Тогда отмечали, что она является частью пакета международной поддержки Украины в размере $115 млрд, однако затем эта сумма была увеличена до $122 млрд по базовому сценарию.

Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй, третий и четвертый в размере SDR664 млн (примерно $880−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года, а также в конце марта 2024 года. Пятый транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Украина получила в начале июля по итогам четвертого пересмотра программы.