«Кернел» погасил еврооблигации на $300 миллионов

Агрохолдинг «Кернел» погасил еврооблигации на сумму $300 млн со ставкой купона 6,5%. Выкуп состоялся в указанный в проспекте эмиссии еврооблигаций срок — 17 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Кернел».

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Отмечается, что погашение стало возможным, в частности благодаря валютной либерализации со стороны Национального банка Украины.

В компании заявили о важности высокого кредитного рейтинга.

«Несмотря на все военные вызовы, соблюдение обязательств перед кредиторами было и остается в приоритете», — говорится в сообщении.

Напомним

В январе 2023 года «Кернел» договорился с кредиторами об отсрочке выплаты двух траншей гарантированных облигаций по $300 млн. каждый со ставкой 6,5% и их погашении в 2024 году и 2027 году соответственно.

Агрохолдинг «Кернел» до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Кроме того, занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.

Чистая прибыль «Кернел» за 2023 финансовый год составила $299 млн, тогда как предыдущий год компания завершила с чистым убытком $41 млн. Выручка агрохолдинга за 2023 финансовый год сократилась на 35% — до $3,455 млрд, однако EBITDA выросла в 2,5 раза — до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023-июнь 2024 года) агрохолдинг сократил чистую прибыль на 53% — до $204 млн за снижение выручки на 4% — до $2,595 млрд, а ее EBITDA снизилась на 36% — до $384 млн.

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