К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и в продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 18 октября: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 18 октября
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Закрытие 18 октября
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Изменения
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41,18/41,21
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41,21/41,24
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3 /3
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44,66/44,68
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44,75/44,77
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9/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,75 грн, а продают за 45,32 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,47, евро — 45,15−45,30 грн.
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Источник: Минфин
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