Курс валют на вечер 18 октября: доллар и евро подорожали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и в продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 18 октября Закрытие 18 октября Изменения доллар 41,18/41,21 41,21/41,24 3 /3 евро 44,66/44,68 44,75/44,77 9/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,75 грн, а продают за 45,32 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,47, евро — 45,15−45,30 грн.

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