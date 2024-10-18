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18 октября 2024, 12:04 Читати українською

НБУ впервые опубликовал данные об объемах кредитных и дебетовых переводов бизнеса и населения

Национальный банк впервые публикует информацию об объемах использования таких платежных инструментов, как кредитный трансфер и прямой дебет, сбор которого был введен с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк впервые публикует информацию об объемах использования таких платежных инструментов, как кредитный трансфер и прямой дебет, сбор которого был введен с прошлого года.
Фото: НБУ

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«С их использованием бизнес и население осуществляют как переводы средств внутри Украины, так и трансграничные (в Украину и за ее пределы), в том числе расчеты для осуществления международной торговли (экспорт/импорт товаров и услуг)», — говорится в сообщении.

Кредитные и дебетовые переводы

Отмечается, что услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета, в Украине населению и бизнесу предоставляют все 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение.

Так, за первое полугодие 2024 года они осуществили 0,8 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 21,23 млрд. грн.

Более распространены платежные операции, инициированные с применением кредитового трансфера, в первом полугодии этого года они осуществлены:

  • в пределах Украины — 1 848 млн шт. на сумму почти 20166 млрд грн;
  • в Украине — 2,52 млн шт. на сумму $33,89 млрд. в эквиваленте;
  • из Украины — 0,56 млн шт. на сумму $35,09 млрд. в эквиваленте.

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В частности, за первое полугодие 2024 наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, было выполнено со счетов физических лиц. Это 1 603,7 млн. шт., или 86,78% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций было осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 18 063,20 млрд грн, или 89,57% от общей суммы.

В пользу физических лиц в Украину из-за границы за этот период поступило 55,41% общего количества платежных операций, осуществленных с применением кредитового трансфера.

В то же время, по сумме также лидирует бизнес — 94,16% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитового трансфера, поступило в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам).

Больше всего средств в Украину поступало из:

  • стран ЕС (44,95%),
  • Швейцарии (21,22%),
  • США (11,79 %).

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,52 млн. шт. на сумму $35,02 млрд. в эквиваленте.

Это составляет 93,67% и 99,8% общего количества и суммы таких платежных операций соответственно.

Географически больше всего средств поступило в:

  • стран ЕС (60,51%),
  • Швейцарии (10,33%),
  • Китая (5,06%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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