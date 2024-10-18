Курс валют на 18 октября: в банках евро подешевел на 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке вырос на 3 копейки, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,08−41,53 грн. Евро покупают за 44,75 грн, а продают за 45,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,10−45,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,18−41,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,66−44,68 грн/евро.

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