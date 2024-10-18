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18 октября 2024, 11:03 Читати українською

Цена золота обновила рекорд

Золото обновило рекорд на торгах в четверг, его цена превысила отметку в $2712 за унцию в ходе торгов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Золото обновило рекорд на торгах в четверг, его цена превысила отметку в $2712 за унцию в ходе торгов.
Фото: pixabay.com

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Драгметал дорожает на фоне общего увеличения спроса на самые надежные активы в условиях неопределенности вокруг президентских выборов в США, сохранения напряженности на Ближнем Востоке и пессимизма по поводу перспектив китайской экономики. Поддержку золоту также оказывает смягчение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Европейский центральный банк в четверг снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов, отметив, что «дезинфляционный процесс в еврозоне продолжается в соответствии с ожиданиями».

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Comex по данным на 19.50 по киевскому времени в четверг составила $2705,9 за унцию, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгоценного металла росла до отметки в $2712,7 за унцию.

С начала текущего года декабрьские фьючерсы подорожали на 25,2%.

Инвестиционный трамплин: с онлайн курсом от Академии «Минфин» вы уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
18 октября 2024, 11:10
#
Це всього лиш один з рекордів, попереду їх ще дуууже багато. Час Х вже не за горами.
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