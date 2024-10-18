Цена золота обновила рекорд

Золото обновило рекорд на торгах в четверг, его цена превысила отметку в $2712 за унцию в ходе торгов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Драгметал дорожает на фоне общего увеличения спроса на самые надежные активы в условиях неопределенности вокруг президентских выборов в США, сохранения напряженности на Ближнем Востоке и пессимизма по поводу перспектив китайской экономики. Поддержку золоту также оказывает смягчение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Европейский центральный банк в четверг снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов, отметив, что «дезинфляционный процесс в еврозоне продолжается в соответствии с ожиданиями».

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Comex по данным на 19.50 по киевскому времени в четверг составила $2705,9 за унцию, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгоценного металла росла до отметки в $2712,7 за унцию.

С начала текущего года декабрьские фьючерсы подорожали на 25,2%.

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