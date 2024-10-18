За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 675 800 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 октября: 1 530 российских оккупантов, 13 танков и 48 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 675800 (+1530) человек,
- танков — 9027 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 18053 (+51) ед,
- артиллерийских систем — 19533 (+23) ед,
- РСЗО — 1232 (+0) ед,
- средства ПВО — 978 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17152 (+48),
- крылатые ракеты — 2620 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26908 (+93) ед,
- специальная техника — 3448 (+2).
Источник: Минфин
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