Официальный курс на 18 октября: НБУ продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины установил на 18 октября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,23 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 18 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,79 грн (на 17 октября курс был установлен на уровне 44,91 грн). Европейская валюта подешевела на 12 копеек.

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