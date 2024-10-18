Национальный банк Украины установил на 18 октября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,23 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс на 18 октября: НБУ продолжает снижать курс гривны
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Валютный рынок
Нацбанк на 18 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,79 грн (на 17 октября курс был установлен на уровне 44,91 грн). Европейская валюта подешевела на 12 копеек.
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Источник: Минфин
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