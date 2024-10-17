Курс валют на вечер 17 октября: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и в продаже. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 17 октября Закрытие 17 октября Изменения доллар 41,22/41,25 41,18/41,21 4 /4 евро 44,74/44,75 44,61/44,63 13/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,55 грн. Евро покупают за 44,81 грн, а продают за 45,45 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,13−45,31 грн.

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