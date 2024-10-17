К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и в продаже. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 17 октября: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 17 октября
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Закрытие 17 октября
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Изменения
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41,22/41,25
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41,18/41,21
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4 /4
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44,74/44,75
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44,61/44,63
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13/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,55 грн. Евро покупают за 44,81 грн, а продают за 45,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,13−45,31 грн.
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Источник: Минфин
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