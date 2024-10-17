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17 октября 2024, 18:45 Читати українською

НБУ начнет изымать из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца

С 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003 — 2007 годов (т.е. старого образца) на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003 — 2007 годов (т.
Фото: НБУ

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Гражданам не нужно их специально обменивать. Можно без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.

Как будет происходить замена

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:

  • банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
  • Нацбанк прекратит выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Зачем заменять банкноты

Отмечается, что Нацбанк с целью повышения качества наличных денег в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные.

Да, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения.

«Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, которая обращается», — подчеркнул регулятор.

Напомним

В настоящее время уже идет постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналами:

  • 1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов — с 1 октября 2020 года;
  • 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов — с 1 января 2023 года;
  • 500 гривен — с 1 августа 2024 года.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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