С 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003 — 2007 годов (т.е. старого образца) на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ начнет изымать из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца
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Гражданам не нужно их специально обменивать. Можно без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.
Как будет происходить замена
НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:
- банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
- Нацбанк прекратит выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.
Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.
Зачем заменять банкноты
Отмечается, что Нацбанк с целью повышения качества наличных денег в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные.
Да, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения.
«Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, которая обращается», — подчеркнул регулятор.
Напомним
В настоящее время уже идет постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналами:
- 1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов — с 1 октября 2020 года;
- 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов — с 1 января 2023 года;
- 500 гривен — с 1 августа 2024 года.
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