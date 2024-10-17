НБУ начнет изымать из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца

С 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003 — 2007 годов (т.е. старого образца) на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Гражданам не нужно их специально обменивать. Можно без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.

Как будет происходить замена

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Нацбанк прекратит выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Зачем заменять банкноты

Отмечается, что Нацбанк с целью повышения качества наличных денег в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные.

Да, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения.

«Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, которая обращается», — подчеркнул регулятор.

Напомним

В настоящее время уже идет постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналами: