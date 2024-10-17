В рф запустят оплату покупок через iPhone без Apple Pay. Представили решение «Волна»

Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала технологию «Волна», которая позволит оплачивать покупки бесконтактным способом смартфонами на базе Android и iOS. Предполагается, что в будущем технологию интегрируют в мобильные приложения банков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Что известно

«Пока представлен только прототип решения. „Волна“ легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта», — сказал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

По его словам, «Волна» даст возможность владельцам устройств на базе iOS оплачивать покупки «привычным бесконтактным способом».

«Волну», как утверждается, можно встроить в платежный сервис или банковское приложение. Она может работать в офлайн-режиме. Технология работает в комплексе с новыми видами платежных терминалов, которые поддерживают Bluetooth.

«Волной» можно будет оплачивать покупки на чуть большем расстоянии от терминала, чем при использовании NFC. Работоспособность не будет зависеть от положения смартфона.

Напомним

Россияне остались без возможности платить с помощью Apple Pay в начале 2022 года, после военного вторжения рф на территорию Украины и ввода санкций против российских компаний — компания Apple убрала такой функционал в россии.