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17 октября 2024, 16:20 Читати українською

ЕЦБ снова снизил базовую ставку — до 3,4%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,4% с 3,65%, следует из пресс-релиза регулятора. Ставка по маржинальным кредитам составит 3,65% (ранее — 3,9%), а депозитная ставка — 3,25% (ранее — 3,5%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,4% с 3,65%, следует из пресс-релиза регулятора.
Фото: depositphotos

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Что известно

Решение о снижении ставки по депозитам основано на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики.

«Поступающая информация об инфляции показывает, что процесс дезинфляции идет по плану. На прогноз инфляции также влияют недавние неожиданные снижения показателей экономической активности. Между тем, условия финансирования остаются ограничительными», — отмечает Совет управляющих.

При этом в ближайшие месяцы инфляция может вырасти перед дальнейшим ее снижением до целевого уровня в следующем году.

Читайте: ЕЦБ снижает ставку: как перестроить портфель, чтобы не потерять сбережения

«Внутренняя инфляция остается высокой, поскольку заработная плата по-прежнему растет высокими темпами», — говорится в сообщении ЕЦБ. Регулятор указал на ослабление давления в сфере затрат на рабочую силу, но отметил, что зарплаты в еврозоне все еще растут повышенными темпами.

Совет управляющих вновь повторил, что полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. ЕЦБ будет сохранять ограничительный характер ставок столько, столько потребуется для достижения целевого значения инфляции. Совет управляющих не принимает на себя предварительных обязательств по конкретной траектории ставки.

Регулятор вновь сообщил о соблюдении плана по сокращению своего портфеля бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. ЕЦБ планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Напомним

Европейский центральный банк начал ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией с июля 2022 года. В июне 2024 года ЕЦБ начал понижать ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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