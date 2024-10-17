В сентябре заемщики банков в ликвидации вернули долгов на 41,2 млн грн

Из общей суммы поступлений за сентябрь 18,1 млн грн банки получили от реализации активов, 41,2 млн грн — от погашения кредитов, 5,5 млн грн — от доходов по ценным бумагам, 2,1 млн грн — от аренды имущества, 308 ,6 млн грн — из других источников.

Отметим, что из этих средств более 29 млн грн поступило от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам, что является наибольшим показателем в III квартале текущего года.

«Для должников реструктуризация — оптимальная возможность погасить кредит на льготных условиях в течение периода ликвидации банка. С 24 февраля 2022 года поступления от погашения реструктуризированных кредитов составили более 884,1 млн грн. Из них 410,6 млн грн погасили физлица, в том числе по программе ипотечных кредитов, и 473,5 млн грн — бизнес», — рассказала и.о. директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

В целом в течение 2024 года ликвидируемые Фондом банки получили 2 869,2 млн грн, из которых 1118,2 млн грн — средства от реализации активов и 427,6 млн грн — от погашения кредитов.

Еще 354,1 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 32,6 млн грн. Также 936,8 млн грн банки получили из других источников.