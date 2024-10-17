россию и беларусь окончательно исключили из ассоциации европейских почтовых операторов

Ассоциация почт Европы — PostEurop — окончательно исключила почты россии и беларуси из своего состава. Соответствующее решение было принято членами Генеральной Ассамблеи PostEurop в Белграде, сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

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Что известно

«Членство этих, так сказать, почт было приостановлено в 2022 году из-за военной агрессии россии против Украины, а теперь мы с ними окончательно попрощались и послали за кораблем. Почты стран, где одна ежедневно разрушает мирную инфраструктуру и убивает невинных людей, а другая стоит рядом, не имеют права быть частью цивилизованного европейского почтового сообщества», — подчеркнул Смилянский.

PostEurop — это ассоциация, представляющая с 1993 года европейских почтовых операторов. Это официально признанный Региональный Союз в рамках Всемирного почтового союза. Ее 55 членов в 53 странах и территориях коллективно обслуживают 175 тыс. почтовых отделений, предоставляют работу 2 млн человек и ежедневно соединяют 800 млн пользователей почтовых услуг.