Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11474 «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков». Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета
Президент подписал закон о приватизации государственных банков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11474 «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков». Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета
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Что предусматривает закон
Данный закон расширяет круг потенциальных инвесторов, продажи которым готовы рассмотреть государство, а также разрешают продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе).
Кроме того, он повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники по продажам.
Закон включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи и обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка.
Также он учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор и приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.
Комментарии - 3
Проблема зараз для банків не в війні (на ній якраз вони мають гарний процент/дохід), а в нестабільності рішень Уряду (в 2023 році податок на прибуток банків якраз підвищили з обіцянкою, що в 2024 р. такого не буде). Вже б тоді в 2023 році казали що податок підвищується до кінця війни (немає нічого більш постійного, ніж тимчасове).