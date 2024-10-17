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17 октября 2024, 14:12 Читати українською

Президент подписал закон о приватизации государственных банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11474 «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков». Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11474 «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков».
Фото: president.gov.ua

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Что предусматривает закон

Данный закон расширяет круг потенциальных инвесторов, продажи которым готовы рассмотреть государство, а также разрешают продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе).

Кроме того, он повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники по продажам.

Закон включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи и обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка.

Также он учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор и приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.

«Бонус к депозиту» от «Минфина»: Оформи депозит с повышенным доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 октября 2024, 14:40
#
Вот и узнаем ради кого у бени отжали банк …
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+40
Riojas
Riojas
17 октября 2024, 14:56
#
Очень сомневаюсь, что речь о банке Бени. Багаж вот тех 150 млрд, или сколько там сейчас осталось, кредитов нафиг никому не нужен. Скорее скинут сенс и газмяс
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0
Oleh 45
Oleh 45
17 октября 2024, 15:34
#
Маю обгрунтовану підозру, що поки Держава посеред року «переобувається» впроваджує збільшення податків на дохід банків з 25% до 50% (обіцяючи цього не роботи попереднього року), ніхто сильно і не захоче входит в акції не лише державних банків, а й будь-яких інших в Україні.

Проблема зараз для банків не в війні (на ній якраз вони мають гарний процент/дохід), а в нестабільності рішень Уряду (в 2023 році податок на прибуток банків якраз підвищили з обіцянкою, що в 2024 р. такого не буде). Вже б тоді в 2023 році казали що податок підвищується до кінця війни (немає нічого більш постійного, ніж тимчасове).
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