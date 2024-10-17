Президент подписал закон о приватизации государственных банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11474 «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков». Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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Что предусматривает закон

Данный закон расширяет круг потенциальных инвесторов, продажи которым готовы рассмотреть государство, а также разрешают продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе).

Кроме того, он повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники по продажам.

Закон включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи и обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка.

Также он учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор и приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.