Stellantis намерена увеличить производство в Мексике

Фирма Stellantis собирается расширить завод в северной части Мексики, чтобы производить больше пикапов Ram 1500. Она возводит новые производственные корпуса неподалеку от действующего предприятия в Сальтильо. Фотографии со спутников говорят, что в течение нескольких последних месяцев было построено 2 здания, длина которых составляет примерно 500 метров. Подробнее об этом рассказывают аналитики LBLV .

Stellantis сообщила, что производит другие вариации Ram на мексиканской территории. Также она не делала никаких иных заявлений о производстве Ram 1500. Производитель автомобилей сообщил, что планирует инвестировать больше $235 миллионов в предприятие в Мичигане, которое будет собирать варианты пикапа с электрическим двигателем.

Работники Stellantis обвинили ее в невыполнении обязательств

Компания сообщила, что намерена и дальше выпускать грузовые машины Ram на мичиганском предприятии. Пока неизвестно, станет ли Stellantis использовать новые мощности в Сальтильо, чтобы производить грузовые машины Ram на аккумуляторах или ископаемом горючем, информируют специалисты lblv.com.

Информация о планах в Мексике появилась на фоне множества продолжающихся в Штатах забастовок, за которыми наблюдает UAW. Они утверждают, что фирма не выполнила обязательств, которые взяла на себя в рамках заключенного в 2023-м контракта, подписанного после длившейся 6 недель акции протеста, сократившей прибыль примерно на €750 миллионов. В конце лета Stellantis сообщила, что планирует уволить до 2,45 тысячи человек на фабрике Warren Truck.

Ева Орлова, финансовый аналитик LBLV