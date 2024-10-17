Львовский автобусный завод завершает 10-летнюю процедуру банкротства

Хозяйственный суд Львовской области 2 октября приостановил ликвидацию ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывший Львовский автобусный завод). Предприятие намерено до конца 2024 года вернуть все долги с помощью нового инвестора. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на судебный реестр.

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Завод коммунального транспорта, которому принадлежит главный корпус ЛАЗ на Стрыйской, 45, во Львове, ряд других помещений (например, Монастырь ордена кармелитов босых) и оборудование в кузовном, механико-обрабатывающем, арматурном и сборочном цехах признали банкротом еще в 2014 году.

Несколькими годами ранее российский владелец ЛАЗа Игорь Чуркин вывел часть корпусов предприятия на ООО «Львовские автобусные заводы».

В конце 2023 года у этой компании неожиданно сменился владелец, им стал ивано-франковский застройщик Андрей Луцкий. Его пресс-служба рассказала, что Луцкий планирует возобновить работу львовского завода.

В 2024 году компании Луцкого предложили ликвидатору ЗАО «Завод коммунального транспорта» помощь по восстановлению платежеспособности компании путем ее санации (финансового оздоровления) и выразили готовность погасить в полном объеме требования залоговых и других кредиторов.

В конце сентября кредиторы предприятия поддержали предложенный план санации, целью которого было прекращение банкротства и частичное перепрофилирование деятельности ЛАЗа.