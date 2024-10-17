В честь легендарных защитников и защитниц Укрпочта выпускает лимитированный почтовый набор KRAKEN по проекту «Собственная марка». Об этом говорится в сообщении компании.
Укрпочта выпускает лимитированный почтовый набор «KRAKEN»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
- Дизайн и оформление: подразделение KRAKEN.
- В комплекте лист с девятью марками и художественный конверт со спецпогашением. Тираж — 972 экземпляра.
23 октября новинка появится на postmark.ukrposhta.ua и в киевском филателистическом магазине на улице Крещатик, 22.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Комментарии