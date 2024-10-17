В четверг на наличном рынке курс доллара подешевел в покупке на 5 копеек и не изменился в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.
Курс валют на 17 октября: доллар и евро подешевели в банках и обменниках
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках подешевел на 1 копейку и не изменился в продаже. Евро потерял 9 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 44,80 грн, а продают за 45,44 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,49, евро — 45,25−46,42 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,22−41,25 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,74−44,75 грн/евро.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии