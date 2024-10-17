Курс валют на 17 октября: доллар и евро подешевели в банках и обменниках

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 1 копейку и не изменился в продаже. Евро потерял 9 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 44,80 грн, а продают за 45,44 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,49, евро — 45,25−46,42 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,22−41,25 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,74−44,75 грн/евро.