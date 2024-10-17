Лимит на переводы в 150 тысяч грн не отразился на деятельности волонтеров — банкир

Введенный лимит на p2p-переводы (с карты на карту) в 150 тыс. грн в месяц не отразится на деятельности волонтерских организаций и не повредит точечным сборам средств физлиц для ВСУ. Об этом заявила ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.

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Что происходит

По ее словам, большинство волонтерских организаций и физических лиц позаботились о том, чтобы избежать определенных неприятностей из-за введения лимита. Для этого волонтеры могли обратиться непосредственно в банк, в котором обслуживаются (имеют счет), предоставить необходимые подтверждающие документы о собственной деятельности.

«По нашим данным, за первые две недели действия новых карточных лимитов глобальных проблем, по крайней мере, с волонтерами, не возникло. Банк обычно знает всех своих волонтеров и является для большинства из них консультантом», — отметила эксперт.

Она акцентировала, что в настоящее время есть 4 группы критериев, по которым можно определить, что клиент занимается волонтерством.

Официальная регистрация волонтерской организации. Гражданин регулярно проводит сбор средств на разнообразные нужды, в частности для ВСУ, и волонтерство является для него типичным видом деятельности. Подтверждающий документ от государственного органа или отдельного подразделения ВСУ, что данное лицо занимается волонтерской деятельностью и помогает конкретному подразделению. Гражданин может подать в банк, клиентом которого он является, информацию о предстоящей волонтерской деятельности с обязательным указанием будет ли он собирать пожертвования/средства, ожидаемые (прогнозируемые) суммы средств и на какие цели.

«Конечно, информация о введении лимитов на карточные переводы изрядно „взламала“ общественное сознание, ведь не секрет, что очень много средств, которые поступают на помощь армии собирают „всем миром“, а новые лимиты поставили бы под сомнение возможность частной (неафишированной) помощи. Однако этой проблемы удалось избежать», — подчеркнула Павленко.

Она прогнозирует, что общество достаточно быстро адаптируется к новым правилам и требованиям по карточным переводам, ведь новые лимиты коснутся не более 5% граждан и те смогут расширить рамки лимита, если обратятся в банк.

Специалист также напомнила, что лимиты на карточные переводы не распространяются на карточные транзакции или перевод средств на счет (IBAN). Также лимиты не применяются при осуществлении переводов между собственными счетами физического лица-пользователя.

«Новые лимиты — это временная мера, которая продлится до полугода. Однако, на мой взгляд, уже через месяц большинство граждан «забудет», что есть какие-то карточные лимиты.

Ведь переводы на сверхурочные суммы (более 150 тыс. грн в месяц) случались и случаются изредка. Но если у клиента есть потребность в осуществлении перевода средств на сумму свыше лимитированной, то при наличии документов, подтверждающих соответствующие доходы (это может быть налоговая декларация, справка о доходах и т. п. ), он может обратиться в свой банк, получив больший лимит. Здесь никаких сложностей не возникнет", — сказала эксперт.

Как повлияли ограничения на дропов

Отвечая на вопрос о том, как действующие ограничения могут повлиять на уменьшение дропов и других противозаконных карточных операций, она ответила, что пока новые карточные лимиты работают в тестовом режиме, ведь они временные.

Однако чем меньше будет мошенничества с карточными переводами, тем лучше будет не только для банковской системы, но и для наполнения бюджета страны.

«Задача банков — работать прозрачно и даже иногда тщательно, однако при этом быть максимально клиентоориентированными, не „стесняясь“ лишний раз проконсультировать, проинформировать клиента. И главное: банковская система в это непростое время должна всячески способствовать уменьшению любого мошенничества, по которому может скрываться не только избегание уплаты налогов, а спонсирование страны-террориста», — подытожила Павленко.