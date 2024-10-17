За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 450 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 674 270 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 октября: 1420 российских оккупантов, 17 танков и 54 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 674270 (+1420) человек,
- танков / tanks — 9014 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 18002 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 19510 (+51) ед,
- РСЗО — 1232 (+1) ед,
- средства ПВО — 978 (+0) ед,
- самолетов / aircraft — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17104 (+54),
- крылатые ракеты — 2620 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26815 (+83) ед,
- специальная техника — 3446 (+5)
Источник: Минфин
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