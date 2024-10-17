Китайский поставщик программного обеспечения и аппаратных средств для систем беспилотного вождения Horizon Robotics, поддерживаемый корпорацией Intel, планирует привлечь до 5,4 млрд гонконгских долларов ($696 млн) в ходе первичного размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Horizon Robotics планирует привлечь до $700 млн в ходе IPO в Гонконге
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Horizon Robotics предложит инвесторам 1,36 млрд акций по стоимости от 3,73 до 3,99 гонконгского доллара (около $0,5).
Книга заявок была полностью подписана вскоре после того, как компания открыла прием заявок в среду, 16 октября, утверждают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Horizon Robotics отказалась от комментариев.
Ожидается, что торги акциями компании в Гонконге начнутся 24 октября.
Стратегические инвесторы согласились приобрести акции Horizon Robotics на сумму $220 млн и обязались удерживать их в течение как минимум шести месяцев, указывает Bloomberg. Среди них — подразделения Alibaba Group Holding и Baidu, а также фонд, связанный с властями китайского города Нинбо.
Напомним
Кроме Horizon Robotics, к выходу на биржи готовятся и другие китайские компании, связанные с автономным вождением.
Комментарии