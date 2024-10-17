Horizon Robotics планирует привлечь до $700 млн в ходе IPO в Гонконге

Китайский поставщик программного обеспечения и аппаратных средств для систем беспилотного вождения Horizon Robotics, поддерживаемый корпорацией Intel, планирует привлечь до 5,4 млрд гонконгских долларов ($696 млн) в ходе первичного размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.

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Что известно

Horizon Robotics предложит инвесторам 1,36 млрд акций по стоимости от 3,73 до 3,99 гонконгского доллара (около $0,5).

Книга заявок была полностью подписана вскоре после того, как компания открыла прием заявок в среду, 16 октября, утверждают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Horizon Robotics отказалась от комментариев.

Ожидается, что торги акциями компании в Гонконге начнутся 24 октября.

Стратегические инвесторы согласились приобрести акции Horizon Robotics на сумму $220 млн и обязались удерживать их в течение как минимум шести месяцев, указывает Bloomberg. Среди них — подразделения Alibaba Group Holding и Baidu, а также фонд, связанный с властями китайского города Нинбо.

IPO Horizon Robotics привлечет средств больше, чем ожидалось, и это положительный сигнал для инвесторов, в то время как число размещений снижалось на фоне экономического спада в Китае, отмечает Bloomberg. Это IPO станет одной из крупнейших сделок в Гонконге в 2024 году, пишет агентство. Напомним Ранее китайский производитель бытовой техники Midea Group привлек $4,6 млрд в ходе IPO. Еще одно крупное размещение проводит производитель бутилированной воды China Resources Beverage Holdings, которое может привлечь до $649 млн.

Кроме Horizon Robotics, к выходу на биржи готовятся и другие китайские компании, связанные с автономным вождением.