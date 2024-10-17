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17 октября 2024, 10:46 Читати українською

Чистая прибыль Morgan Stanley достигла $3,2 млрд в III квартале

Чистая прибыль американского инвестбанка Morgan Stanley увеличилась на 32% — до $3,2 млрд в III квартале 2024 г., следует из данных кредитора.

Чистая прибыль американского инвестбанка Morgan Stanley увеличилась на 32% - до $3,2 млрд в III квартале 2024 г., следует из данных кредитора.
Фото: depositphotos

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Финансовые показатели

Выручка за III квартал составила $15,4 млрд. Также выручка от институциональных ценных бумаг составила $6,8 млрд, что отражает повышение клиентской активности и увеличением темпов инвестирования, подчеркнули в компании.

Годом ранее показатель чистой прибыли составил $2,41 млрд за аналогичный период.

По информации Reuters, финпоказатели превысили ранние прогнозы благодаря инвестиционно-банковским доходам, которые выросли на 56% в III квартале, превзойдя конкурирующих Goldman Sachs и JPMorgan Chase с показателями в 20% и 31% соответственно.

По оценкам LSEG, прибыль Morgan Stanley подскочила до $1,88 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $1,58. Банк вел IPO для компании Lineage, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть холодильных складов, и поставщика услуг по техническому обслуживанию двигателей самолетов StandardAero.

Читайте: Квартальная прибыль Goldman Sachs подскочила на 45%

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), положительные показатели инвестбанков демонстрируют оживление инвестиционного рынка, однако игроки по-прежнему испытывают беспокойство из-за «неприятных сюрпризов» от двух самых дорогих компаний Европы — тяжеловеса в сфере полупроводникового оборудования ASML и владеющей люксовыми брендами LVMH.

В частности, 15 октября ASML сообщила о снижении объемов поставок, а в LVMH сообщили о повторном снижении спроса со стороны Китая.

Напомним

Конкурент Morgan Stanley в лице Goldman Sachs 15 октября сообщил, что чистая прибыль инвестбанка подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 г. благодаря увеличению объемов торгов акциями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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