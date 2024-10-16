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16 октября 2024, 19:51 Читати українською

Украина увеличила расходы госбюджета на 10%

За январь-сентябрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 2,3 трлн грн, что на 225,8 млрд грн, или на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в сентябре было израсходовано 249,4 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины.

За январь-сентябрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 2,3 трлн грн, что на 225,8 млрд грн, или на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: НБУ

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Структура расходов

В структуре расходов наиболее направлено:

928,8 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в сентябре — 111,2 млрд грн) или 39,6% от общего объема расходов, затраченных за январь — сентябрь 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 48,3 млрд грн, или на 5,5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 703,9 млрд грн (в сентябре — 83,7 млрд грн);

363,9 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в сентябре — 32,5 млрд грн) или 15,5% от общего объема расходов. Среди них:

  • 195,3 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;
  • 115,2 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

411,8 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в сентябре — 35,1 млрд грн) или 17,6% от общего объема расходов, что на 25,4 млрд грн или на 6,6% больше против аналогичного периода прошлого года, в том числе Минсоцполитики направило расходы на социальные выплаты в объеме 319 млрд грн, в частности:

  • 204,5 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 83 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • 28,2 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

224,6 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в сентябре — 32,3 млрд грн) или 9,6% от общего объема расходов. Среди них:

  • 191,3 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
  • 17 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

217,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в сентябре — 13,4 млрд грн) или 9,3% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 45,2 млрд грн, или на 26,3%);

130,8 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в сентябре — 15,5 млрд грн) или 5,6% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18,3 млрд грн, или на 16,3%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
16 октября 2024, 20:40
#
Війна їсть левову частку коштів. після війни потрібно буде жорстке зовнішнє керування України, за для викорінення корупції.
+
+11
Mini Mi
Mini Mi
16 октября 2024, 20:49
#
А щас у нас независимое руководство?)
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